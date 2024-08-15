Відкрийте для себе можливості GPS-моніторингу!

Надаєте послуги спецтехнікою, таксі, пасажирським чи вантажним транспортом, але про систему GPS-моніторингу знаєте небагато?

У такому разі уявіть, що ви:

* цілодобово спостерігаєте за своїм транспортом на електронній карті в режимі;

* контролюєте дотримання маршрутів, швидкість руху, стиль водіння кермувальників, мотогодини, рівень пального в баках, його заправки і зливи тощо;

* на основі даних із CAN-шини та датчиків створюєте звіти, графіки, таблиці й порівнюєте отриману інформацію з тією, яку надають водії;

* у разі надзвичайної ситуації дистанційно блокуєте двигун транспортного засобу або викликаєте озброєний наряд поліції охорони.

І це далеко не всі можливості GPS-моніторингу.

Бажаєте знати про нього більше? Телефонуйте з мобільного за безкоштовним номером цілодобової лінії 9899 – й система супутникового стеження за транспортом стане важливою складовою простору вашої безпеки.

Управління поліції охорони в Тернопільській області