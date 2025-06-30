46-річний тернополянин продавав психотропні речовини

За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що місцевий житель займається збутом заборонених речовин. Інформація підтвердилася — чоловік займався продажем психотропної речовини альфа-PVP.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили розфасовані зіп-пакетики з кристалічною речовиною, схожою на психотропну речовину альфа-PVP, ваги та інші засоби, що свідчать про його протиправну діяльність.

Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.