Сергій Надал привітав Тернопільську обласну філармонію з 85-річчям та вручив нагороди

26 червня Тернопільська обласна філармонія відсвяткувала свій 85-річний ювілей. На урочистостях зібралися діячі культури, численні глядачі та представники місцевої влади, серед яких був і міський голова Тернополя Сергій Надал. Святкування стало нагодою для вшанування багаторічної історії закладу та його внеску в культурне життя міста.

Сергій Надал у своєму виступі підкреслив важливість філармонії для тернополян: «85 років – це роки музики, зустрічей, подій, які супроводжували не одне покоління. Обласна філармонія була і залишається місцем, де звучить справжнє мистецтво, де відчувається тепло сцени, погляд залу, тиша перед першим акордом. Мистецтво – це частина стійкості. Коли триває війна, коли серце неспокійне – музика нагадує, що ми живі. Дякую кожному, хто працює у філармонії. І кожному, хто приходить послухати. Ми разом зберігаємо силу культури. І разом її передамо далі».

За сумлінну працю, високу професійну майстерність, активну участь у культурно-мистецькому житті міста та з нагоди 85-річчя з Дня заснування Тернопільської обласної філармонії Сергій Надал нагородив працівників установи подяками, цінними подарунками та нагородним знаком.

Окрім того, Грамотами Тернопільської міської ради було відзначено:

колектив працівників Тернопільської обласної філармонії;

колектив Вокального квартету «Акорд»;

колектив Вокального тріо «Солов’ї Галичини».

Також міський голова вручив Грамоти Верховної Ради України Світлані Стельмах, Марії Оленин та Олесі Капуш.