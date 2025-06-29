Проспект Злуки стане частиною ще одного безбар’єрного маршруту в Тернополі

У межах ініціативи «Тернопіль – місто без бар’єрів» триває облаштування ще одного безбар’єрного маршруту. Зокрема, роботи проводяться на проспекті Злуки. Новий маршрут з’єднає Дім ветерана із майбутнім ветеранським простором на вул. Патріарха Гузара.

Цей проєкт має на меті не лише покращити зручність добирання, а й підкреслити повагу до наших захисників, щоб пересування між важливими для них локаціями було комфортним і доступним. Одночасно маршрут дозволить поєднати ветеранські локації з міською лікарнею №2, до якої вже раніше облаштовано пішохідну зону. Це спростить шлях до медичних послуг для наших військових.

Ті частини маршруту, які наразі перебувають у незадовільному технічному стані, будуть оновлені: замість старого покриття буде викладено фігурні елементи мощення, встановлено тактильну плитку, облаштовано пониження згідно з чинними нормативами. Роботи виконуються з дотриманням принципів інклюзивності та універсального дизайну, що відповідає стратегічному курсу міста на доступність і рівність можливостей для всіх мешканців.