Тернопільська міська рада передала п’ять засобів РЕБ для 105-ої окремої бригади територіальної оборони

Тернопільська міська рада продовжує системну підтримку Збройних Сил України, надаючи військовим підрозділам необхідне обладнання відповідно до актуальних потреб та запитів командирів частин.

Днями міський голова Тернополя Сергій Надал передав п’ять засобів радіоелектронної боротьби 9П на загальну вартість 1 006 500 грн для військовослужбовців 105-ої окремої бригади територіальної оборони.

Ця допомога – черговий крок у реалізації програм Тернопільської міської ради, спрямованої на зміцнення обороноздатності.