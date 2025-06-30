Кращих випускників Тернополя відзначили спеціальними медалями за видатні успіхи у навчанні

Урочиста церемонія нагородження найкращих випускників закладів середньої освіти Тернополя відбулася в Палаці культури «Березіль».

Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив 294 випускникам спеціальні відзнаки міської ради за їхні виняткові успіхи в навчанні. Ці відзнаки є символом наполегливості, старанності та визначних досягнень молодих талантів міста.

Зокрема, 270 учнів були нагороджені відзнакою «За високі досягнення у навчанні», а 24 випускники отримали відзнаку «За досягнення у навчанні».

«Ці відзнаки – це визнання ваших зусиль, підтримки батьків і роботи вчителів. Ви – покоління, яке зростало у непростий час, але довело, що прагнення до знань і віра в майбутнє дають результат, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Мрійте завжди сміливо, так, як можуть мріяти тільки ті, хто розуміє ціну мрії. І нехай ваші мрії збуваються сьогодні, завтра, щодня і щохвилини. Памʼятайте, що Тернопіль пишається вами та завжди чекає вас вдома».