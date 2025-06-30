У Тернополі родинам загиблих військовослужбовців вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Тернополя»

28 червня, у День Конституції України, в Українському домі відбулася церемонія вшанування пам’яті полеглих захисників. Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив родинам військових, які віддали своє життя за Україну, найвищу відзнаку Тернопільської міської ради – «Почесний громадянин міста Тернополя». Цього звання було удостоєно 14 військовослужбовців посмертно за їхню мужність та героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності України.
На початку церемонії присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Міський голова Сергій Надал у своєму виступі підкреслив, що вручення цих відзнак є знаком пам’яті, шани та поваги до тих, хто поклав своє життя за Україну.
«Воїни віддали свої життя, але їхня пам’ять житиме вічно в історії нашого міста. Прийдешні покоління вчитимуться на їхньому прикладі мужності. Хоча жодні слова не зможуть загоїти ваш біль, пам’ятайте – ваші близькі загинули не даремно. Завдяки їхній жертовності Україна продовжує існувати. Вони зупинили геноцид української нації і назавжди залишаться нашою гордістю. Вічна їм пам’ять і вічна слава», – наголосив Сергій Надал.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» було присвоєно посмертно за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Відзнаки вручили рідним загиблих захисників.
Це почесне звання посмертно отримали:
БАРАХОВИЧ Анатолій Миколайович, молодший сержант;
БАРТКІВ Євген Євгенович, солдат;
БАЧИНСЬКИЙ Любомир Юрійович, солдат;
БОЇЛО Володимир Іванович, старший солдат;
ДУНДІЙ Олег Сергійович, молодший сержант;
ІЛЬЧУК Антон Олексійович, солдат;
КАРХУТ Богдан Зіновійович, солдат;
МАЛЮК Тарас Орестович, солдат;
ПЕТРИШИН Ярослав Романович, солдат;
ПІДГАЙНИЙ Василь Юрійович-Ізидорович, солдат;
СОЛОВЕЙ Максим Олегович, старший солдат;
ТИЩУК Владислав Олегович, солдат;
ХОМА Дмитро Володимирович, сержант;
ЮРЕЧКО Юрій Володимирович, солдат.