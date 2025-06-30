У Тернополі родинам загиблих військовослужбовців вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Тернополя»

28 червня, у День Конституції України, в Українському домі відбулася церемонія вшанування пам’яті полеглих захисників. Міський голова Тернополя Сергій Надал вручив родинам військових, які віддали своє життя за Україну, найвищу відзнаку Тернопільської міської ради – «Почесний громадянин міста Тернополя». Цього звання було удостоєно 14 військовослужбовців посмертно за їхню мужність та героїзм, виявлені у захисті територіальної цілісності України.

На початку церемонії присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Міський голова Сергій Надал у своєму виступі підкреслив, що вручення цих відзнак є знаком пам’яті, шани та поваги до тих, хто поклав своє життя за Україну.

«Воїни віддали свої життя, але їхня пам’ять житиме вічно в історії нашого міста. Прийдешні покоління вчитимуться на їхньому прикладі мужності. Хоча жодні слова не зможуть загоїти ваш біль, пам’ятайте – ваші близькі загинули не даремно. Завдяки їхній жертовності Україна продовжує існувати. Вони зупинили геноцид української нації і назавжди залишаться нашою гордістю. Вічна їм пам’ять і вічна слава», – наголосив Сергій Надал.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» було присвоєно посмертно за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Відзнаки вручили рідним загиблих захисників.

Це почесне звання посмертно отримали:

БАРАХОВИЧ Анатолій Миколайович, молодший сержант;

БАРТКІВ Євген Євгенович, солдат;

БАЧИНСЬКИЙ Любомир Юрійович, солдат;

БОЇЛО Володимир Іванович, старший солдат;

ДУНДІЙ Олег Сергійович, молодший сержант;

ІЛЬЧУК Антон Олексійович, солдат;

КАРХУТ Богдан Зіновійович, солдат;

МАЛЮК Тарас Орестович, солдат;

ПЕТРИШИН Ярослав Романович, солдат;

ПІДГАЙНИЙ Василь Юрійович-Ізидорович, солдат;

СОЛОВЕЙ Максим Олегович, старший солдат;

ТИЩУК Владислав Олегович, солдат;

ХОМА Дмитро Володимирович, сержант;

ЮРЕЧКО Юрій Володимирович, солдат.