Розпочинається набір кандидатів у склад Номінаційного комітету «Громадського бюджету 2026»

Тернопільська міська територіальна громада розпочинає відбір представників громадськості для участі у Номінаційному комітеті проєкту «Громадський бюджет 2026» в умовах воєнного стану».

Незабаром у Тернополі стартує черговий етап «Громадського бюджету», що дозволить мешканцям реалізувати власні ініціативи для розвитку міста в умовах воєнного стану. Координацію та організацію проєкту здійснюватиме Номінаційний комітет, до складу якого увійдуть 13 осіб: представники депутатських комісій, виконавчих органів, а також три представники громадськості (члени громадських організацій).

Запрошуємо активних членів громадських організацій подати свою заявку на участь у Номінаційному комітеті. Прийом заявок розпочнеться у понеділок, 30 червня 2025 року, і триватиме до 7 липня 2025 року включно.

Для подачі заявки необхідно заповнити Google-форму. До форми слід додати резюме у довільній формі та надати згоду на обробку персональних даних.

Процедура голосування:

· Голосування за кандидатів від громадськості відбудеться протягом 14 днів після завершення терміну подачі заявок.

· Голосування буде проводитися через мобільний додаток «е-Тернопіль». Посилання на голосування буде додатково опубліковано на офіційному сайті Тернопільської міської ради.