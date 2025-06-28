Мешканця Почаєва за нанесення тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого засуджено та ув’язнено

За даними слідства, мешканець м. Почаєва, перебуваючи у закинутому складському приміщенні колишньої фабрики, кілька разів вдарив дерев’яною палицею по тілу й по голові безхатька, котрий на той час там проживав. Заподіяні тілесні ушкодження стали причиною смерті потерпілого. Приводом для з’ясування стосунків між чоловіками була зірвана безхатьком малина з кущів винуватця бійки.

За вироком суду мешканець Почаєва проведе 8 років за ґратами.

Вирок набрав законної сили. Засуджений вже поміщений в установу виконання покарань.