Жителя Кременеччини судитимуть за отримання й вимагання 14 000 доларів США хабаря за вплив на посадових осіб ТЦК та СП в оформленні відстрочки від мобілізації

Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Кременецького району, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 33-річний житель одного з сіл Кременецького району повідомив військовозобов’язаному про можливість допомогти оформити відстрочку від мобілізації через знайомства у місцевому та обласному ТЦК та СП. За його словами, військово-облікові документи, які надають право на відстрочку від мобілізації за станом здоров`я на строк до шести місяців (з наступним проходженням ВЛК) «коштуватимуть» чоловікові 14 000 доларів США. Гроші за оформлення документів обвинувачений запропонував передати у місцевому закладі громадського харчування, де і був затриманий правоохоронцями після одержання неправомірної вигоди.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СВ Кременецького РУП ГУНП в Тернопільській області.