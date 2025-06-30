Тернопіль розширює мережу маршрутів безбар’єрності: оновлюють тротуар на вул. Князя Василя Костянтина Острозького

У Тернополі розпочалися роботи з облаштування ще одного маршруту безбар’єрності – на вулиці Князя Василя Костянтина Острозького. Проєкт реалізується в межах ініціативи «Тернопіль – місто без бар’єрів» та має на меті покращити доступність міського простору для всіх мешканців, зокрема людей з інвалідністю, батьків з дитячими візками та людей похилого віку.

Новий тротуар прокладають від перехрестя вулиць Князя Василя Костянтина Острозького – Микулинецької -Торговиця до «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №2». Важливо, що всі роботи виконуються відповідно до сучасних технічних вимог безбар’єрності.

Проєкт реалізується без залучення бюджетних коштів. Усі роботи фінансуються за кошт підприємця, відповідно до виданих технічних умов.