П’ять автопригод з травмованими за минулі вихідні зареєстрували поліцейські Тернопільщини

Семеро людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості в результаті дорожньо-транспортних пригод. Упродовж 28-29 червня на дорогах Тернополя та області працівники поліції зареєстрували п’ять аварій.

28 червня у селі Великі Гаї близько 12:00 55-річний чоловік, керуючи велосипедом, при здійсненні повороту не впорався з керуванням та перекинувся. Його з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні.

Чергова автопригода з травмованими трапилася того ж дня в обласному центрі. Близько 16:40 на перехресті вулиць Котляревського та Олени Теліги водій автомобіля Mercedes-Benz на нерегульованому пішохідному переході збив маму з дворічною дитиною, а після цього втік. Його місцеперебування уже за кілька хвилин після автотрощі встановили працівники патрульної поліції.

Кермувальника-втікача затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході перевірки стало відомо, що 23-річний водій сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Потерпілих бригада швидкої доправила до лікарні. Водієві слідчі Тернопільського райуправління поліції інкримінують ч. 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

У Заліщиках на вулиці С. Бандери близько 19:10 водій автомобіля Mercedes-Benz Vito допустив зіткнення з електросамокатом “Kugoo Kirin M5 Pro”, яким керував 11-річний місцевий житель. Малолітнього з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Повідомлення про непритомного мотоцикліста надійшло на спецлінію Чортківського райуправління поліції 29 червня о 22:30 від диспетчера швидкої допомоги. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що у селі Джурин водій мотоцикла Mustang 1998 року народження не впорався з керуванням та перекинувся. Його госпіталізували до реанімаційного відділення.

Ще одну автопригоду зареєстрували працівники Збаразького відділення поліції о 23:10. На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече водій Renault Trafic виїхав на смугу зустрічного руху та створив перешкоду для автомобіля Ford Focus. Обидва кермувальники, аби уникнути зіткнення, з’їхали в кювет. У результаті такого маневру травми отримали водій та пасажир з Ford Focus.

У всіх кермувальників, причетних до автопригод, взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автотрощ з’ясовують слідчі поліції.