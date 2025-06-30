На Чортківщині внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинула 17-річна дівчина

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23-ї години 27 червня в селі Шманьківчики Чортківського району.

За попередньою інформацією, 34-річний водій мотоцикла в’їхав у мотоцикл Forte, яким керував 15-річний підліток. Унаслідок зіткнення загинула 17-річна пасажирка мотоцикла Forte. Обидва водії отримали тілесні ушкодження й були доправлені до лікарні.

У водіїв відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.