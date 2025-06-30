Ухилянтів з Тернопільщини зупинили на кордоні з Угорщиною

Поблизу кордону з Угорщиною прикордонники зупинили групу порушників.

Про це розповіли у прикордонній службі України.

“Прикордонний наряд відділу «Лужанка» Мукачівського загону виявив чотирьох жителів Запорізької області та двох жителів Тернопільської області, які намагались поза пунктами пропуску потрапити на територію Угорщини. Чоловіків затримали за 400 метрів від кордону. Оперативники загону з’ясували, що всі вони скористалися послугами переправників, яких знайшли через соціальні мережі. Кожен із правопорушників мав заплатити їм по 120 тисяч гривень. За ці гроші ділки дистанційно координували дії затриманих, надаючи їм інструкції щодо маршруту та місць незаконного перетину”, – наголосили прикордонники.

Стосовно затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали справ скеровано до суду.

Коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону, встановлюється.