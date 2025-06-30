Кримінальне провадження щодо жінки, яка вбила доньку та намагалася покінчити життя самогубством, поліцейські скерували до суду

Умисне вбивство малолітньої дитини слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області інкримінують жительці обласного центру. Жінка вбила свою доньку, а після цього намагалася покінчити життя самогубством.

Нагадаємо, що нещастя трапилося 7 листопада 2024 року. У Тернополі на масиві «Дружба» з п’ятого поверху випала жінка 1992 року народження. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Жінку з численними переломи доправили до лікарні. У ході досудового розслідування стало відомо, що вона за кілька годин до спроби самогубства під час купання втопила у ванні свою доньку, якій було 2,5 роки. Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, але не змогла.

Лікарі врятували життя підозрюваній, але вона залишилася прикутою до ліжка. За результатами експертизи, фігурантка не могла усвідомлювати значення та характеру своїх дій й керувати ними через психічне захворювання. Комісія визнала 33-річну жінку неосудною, тому суд повинен розглянути клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.