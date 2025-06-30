Тернопільщина: понад 127 млн грн на розвиток громад – від податку на нерухомість

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається одним із найважливіших джерел наповнення місцевих бюджетів. Усі надходження від цього податку залишаються в розпорядженні громад і спрямовуються на покращення інфраструктури, розвиток освітніх, культурних та соціальних ініціатив.

За п’ять місяців 2025 року територіальні громади Тернопільської області отримали 127,6 млн грн податку на нерухомість. Порівняно з січнем-травнем минулого року, обсяг надходжень зріс на 6 млн грн.

Найбільшу частку – 83,8 млн грн – сплатили юридичні особи. Фізичні особи поповнили бюджети громад на 43,8 млн грн, демонструючи відповідальне ставлення до фінансування потреб своїх населених пунктів.

Завдяки стабільному надходженню цього податку громади мають змогу реалізовувати важливі для мешканців проєкти та забезпечувати сталий розвиток територій.

Варто нагадати, що податок сплачують фізичні та юридичні особи (включно з нерезидентами), які є власниками об’єктів житлової або нежитлової нерухомості. Щоб дізнатися суму податку, на вебпорталі ДПС працює онлайн-калькулятор: https://tax.gov.ua/calculator/realty. Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті або у мобільному застосунку «Моя податкова». Якщо виявлено розбіжності щодо нарахованої суми – звертайтеся до Центрів обслуговування платників та проведіть звірку.