Під пожежним наглядом Поліції охорони Тернопільщини перебуває понад 700 об’єктів

Пожежна безпека на підприємствах, в установах і організаціях – вимога Закону України «Про пожежну безпеку» і головне завдання власників та керівників. Ознака належного рівня такої безпеки – протипожежна сигналізація, що дозволяє якомога швидше виявити джерело вогню й запобігти його поширенню.

Управління поліції охорони в Тернопільській області має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення і вже стало надійним партнером у пожежній безпеці для понад 700 замовників цієї послуги.

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Управління поліції охорони в Тернопільській області