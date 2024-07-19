На Тернопільщині чоловік не впорався з керуванням та потрапив у ДТП

З тілесними ушкодженнями 18 липня до лікарні Зборова бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Івано-Франківської області. Травми 74-річний чоловік отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що близько 19:00 у селищі Залізці потерпілий, керуючи автомобілем ВАЗ-2104, не впорався з керуванням та врізався в металеву огорожу. Причину ДТП встановлюють поліцейські.

У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.