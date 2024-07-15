32 осіб звернулися за меддопомогою, 8 з них – госпіталізували: поліцейські Тернопільщини встановлюють причини всіх автопригод

П’ять аварій упродовж минулих вихідних трапилося на дорогах Тернопільської області. До медзакладів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості звернулося 32 осіб. Вісьмох потерпілих довелося госпіталізувати. Серед потерпілих є діти.

Тринадцятого липня близько 11:30 на автодорозі М-19 “Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече” не розминулися два автомобілі. За попередньою інформацією, водій Toyota Yaris, здійснюючи маневр повороту, не надав перевагу в русі Nisan Tida і зіткнувся з ним. За медичною допомогою зверталися троє пасажирів з Nisan. Їх не госпіталізовували.

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селищі Залізці на спецлінію “102″ повідомив перехожий. На місце події виїжджали працівники Зборівського відділення поліції.

У ході перевірки з’ясувалося, що водій автомобіля Volkswagen Jetta, рухаючись другорядною дорогою, не надав переваги руху рейсовому автобусу БАЗ сполученням “Броди – Тернопіль” і зіткнувся з ним. У результаті удару водія легкового авто госпіталізували. Надавали меддопомогу, але без госпіталізації, і його трьом малолітнім дітям. На момент аварії в автобусі було 10 пасажирів. Жоден з них не постраждав.

Чергову автопригоду о 22:52 зареєстрували слідчі поліції й на Чортківщині. На в’їзді в село Більче-Золоте кермувальник автомобіля КамАЗ з причепом при зустрічному роз’їзді не дотримався бокового інтервалу та допустив наїзд на автомобіль Geely MK.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів з легкового авто – жителі Львівської області 2004 та 2010 років народження. За попередньою інформацією, водій вантажівки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

До дитячої лікарні із забоями та іншими травмами бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала семирічну дівчинку. Травми дитина отримала в ДТП. Аварія трапилася близько 23:00 у селі Дарахів, Микулинецької територіальної громади. Водійка автомобіля Mazda не впоралась із керуванням, в’їхала в електроопору і після цього авто частково перекинулося.

У неділю, 14 липня, в автопригоду потрапив і автобус з паломниками. Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію “102″ близько 8 години. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Соснів Золотниківської громади Тернопільського району.

За попередніми даними, водій автобуса NEOPLAN-316 не впорався з керуванням, зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У автобусі перебувала 41 особа. Люди їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

До лікарні з травмами звернулося 22 пасажирів, шість з них госпіталізували. Серед травмованих – 13-річна жителька Рівненщини. На місці автотрощі працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти криміналісти поліції.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За чотирма фактами триває слідство відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.