Наліпки перестороги від Поліції охорони

Зловмисники добре орієнтуються в особливостях охоронних систем. На жаль, значно краще від пересічних громадян. Ось чому мисливців на чуже майно зупиняє вже сама наліпка Поліції охорони.

Вона – як червоний сигнал світлофора для пішохода чи водія: зупинись, щоб не трапилося біди!

Застережні таблички-наліпки Поліції охорони означають, що

* об’єкт перебуває під наглядом правоохоронців цілодобово і без вихідних;

* у разі спрацювання сигналізації озброєні поліцейські охорони будуть на об’єкті вже за кілька хвилин і діятимуть відповідно до інструкцій.

Якщо ви користуєтеся послугами Поліції охорони – не відмовляйтеся від наліпки перестороги.

Якщо не користуєтеся – зателефонуйте на номер 9899.

Управління поліції охорони в Тернопільській області