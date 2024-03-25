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Нещасний випадок на будівництві зареєстрували слідчі Збаража

Категорія: Тернопільщина

f0936b800d2f4a0b16c61fd0d76e162cПро смерть чоловіка на території незавершеного будівництва на лінію “102″ повідомили лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Вони виїжджали в село Смиківці на виклик про падіння з чотириметрової висоти.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що загиблий – житель Кременецького району. Він разом з товаришами приїжджали до села на підробітки.

22 березня близько 16:20 потерпілий виліз на стіну, але втратив рівновагу та впав. У результаті травм загинув на місці події.
Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з позначкою “нещасний випадок”. Триває слідство.

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