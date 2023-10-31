Водієві, причетному до смертельної дорожньо-транспортної пригоди, оголосили підозру

32-річному жителю Чорткова інкримінують частину 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

Аварія трапилася 29 жовтня близько 14:45 на трасі Бучач – Чортків – Скала Подільська. Водій автомобіля «Infiniti FX35» виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у «Peugeot 406».

Кермувальник «Peugeot 406» від отриманих травм помер на місці події. Пасажира з його авто, а також водія та трьох пасажирів з іншого транспортного засобу з переломами та травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Серед потерпілих – чотирирічна дівчинка.

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та представники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Водія «Infiniti FX35» затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.