На крок попереду аферистів: поліцейські краю продовжують інформувати населення як протидіяти шахрайствам

Загальнодержавна інформаційна кампанія з протидії шахрайствам триває. У Тернополі інформувати населення як протидіяти аферам, поліцейським допомагає активна молодь.

Старший викладач кафедри безпеки та правоохоронної діяльності юридичного факультету Західноукраїнського національного університету Іван Мельник, розповів, що багато студентів юридичного факультету з перших днів війни приєдналися до громадського формування «Охорона громадського порядку Тернополя». Юнаки разом з поліціянтами заступали в патрулі аби забезпечити правопорядок в місті. Зараз майбутні юристи проходять практику у поліцейських підрозділах тож вирішили долучитися до профілактичних заходів з протидії шахрайствам.

Така інформаційно-профілактична кампанія спрямована на охоплення якомога ширшого кола населення, зазначає начальник сектору дільничних офіцерів поліції Тернопільського районного управління поліції Петро Довгань, тож допомога студентів важлива.

Практиканти роздавали мешканцям міста тематичні листівки з порадами, як не стати жертвою зловмисників. Особливу увагу приділили пенсіонерам та особам похилого віку: спілкувалися, пояснювали як правильно діяти, якщо є підозра на шахрайство.

Інформувати мешканців області як протидіяти відомим шахрайським схемам поліцейські продовжать і надалі.