На Кременеччині водій ВАЗу злетів у кювет

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 24 квітня о 16:38 в селищі Вишнівець. Про автомобіль у кюветі на трасі Вишнівець-Ланівці та травмованого кермувальника повідомили лікарі швидкої.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автівки сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та злетів з дороги.

Алкотестер Drager показав, що в крові потерпілого 2,26 проміле алкоголю. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Триває перевірка.