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Профспілкова організація Нацполіції Тернопільщини закупила для поліцейських бодікамери

Категорія: Тернопільщина
11133078164524123967Шість нагрудних портативних відеореєстраторів для потреб груп реагування патрульної поліції територіальних підрозділів поліції області закупила первинна профспілкова організація поліцейських ГУНП Тернопільщини.
Технічні засоби для відеофіксації передали для службового користування поліцейським, які несуть службу на блокпостах. За допомогою бодікамер вони зможуть фіксувати різні правопорушення. Також нагрудні портативні відеореєстратори допоможуть убезпечити самих правоохоронців від необґрунтованих звинувачень.
Голова профспілки Ярослав Романюк розповідає, що рішення виділити кошти на закупівлю технічного обладнання прийняли на розширеному засіданні обласного комітету профспілки. Загальна вартість придбаних бодікамер – понад 50 тисяч гривень.

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