Профспілкова організація Нацполіції Тернопільщини закупила для поліцейських бодікамери

Технічні засоби для відеофіксації передали для службового користування поліцейським, які несуть службу на блокпостах. За допомогою бодікамер вони зможуть фіксувати різні правопорушення. Також нагрудні портативні відеореєстратори допоможуть убезпечити самих правоохоронців від необґрунтованих звинувачень.
Голова профспілки Ярослав Романюк розповідає, що рішення виділити кошти на закупівлю технічного обладнання прийняли на розширеному засіданні обласного комітету профспілки. Загальна вартість придбаних бодікамер – понад 50 тисяч гривень.