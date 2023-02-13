У ДТП на Тернопільщині травмувалося шестеро людей

Порушення правил виїзду з другорядної дороги на головну, п’янка за кермом, неуважність під час проїзду нерегульованих пішохідних переходів та ігнорування правил самими пішоходами – причини дорожньо-транспортних пригод.

10 лютого до травмпункту звернулося двоє жителів Тернополя. У обох – переломи та інші тілесні ушкодження, які вони отримали в результаті аварії. Про потерпілих черговий лікар повідомив на лінію “102″.

У ході перевірки стало відомо, що ДТП трапилася близько 16:00 на Микулинецькій. За попередньою інформацією, водійка автомобіля Volkswagen Golf, виїжджаючи з автомийки, почала здійснювати маневр повороту ліворуч. Проте жінка не переконалася в безпечному русі і як результат – врізалася в інше авто. Порушниця та її пасажир отримали тілесні ушкодження.

Близько 20:00 в обласному центрі під колеса автомобіля Volkswagen Jetta потрапив пішохід 1966 року народження. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Його з множинними забоями, переломами та іншими травмами бригада швидкої госпіталізувала до лікарні.

Керування у стані алкогольного сп’яніння стало причиною травмування двох людей. Водій автомобіля ВАЗ на трасі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив двох перехожих. Їх з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

На нерегульованому пішохідному переході потрапив під колеса автомобіля Mercedes Benz і 75-річний тернополянин. Пенсіонера з травмами бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до медзакладу.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.