Кременецькі поліцейські вручили лист-подяку підприємцю за надану матеріальну підтримку

Фінансову допомогу на потреби кременецької поліції передав місцевий приватний підприємець Володимир Бабій. Кошти будуть спрямовані на облаштування у приміщенні райвідділу альтернативної системи опалення.

Володимир Бабій раніше працював у Кременецькому райвідділі поліції. Розуміючи потреби правоохоронців, він один із перших відгукнувся допомогти їм реконструювати систему опалення у адмінбудівлі. Це допоможе заощадити на споживанні електроенергії, що є сьогодні надважливим.

Начальник Кременецького райвідділу поліції Сергій Горяний подякував Володимиру Бабію за вагому підтримку та вручив лист-подяку від керівництва Головного управління Національної поліції Тернопільщини.