У Тернополі на нерегульованому перехресті зіткнулися два пасажирських транспорти

Четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 25 листопада в обласному центрі близько 12:40. На вулиці 15 Квітня не розминулися маршрутка та рейсовий автобус.

За попередньою інформацією, водій маршрутного таксі, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автобус Mercedes Benz 609 “Тернопіль-Березовиця” і врізався в нього.

В результаті удару, четверо пасажирів з автобуса звернулися за меддопомогою.

Три автопригоди зареєстрували поліціянти і в неділю, 27 листопада. Про наїзд на пішохода на вулиці Микулинецькій на лінію “102″ повідомив сам водій. Він, керуючи автомобілем Audi A6, на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, 1935 року народження. Потерпілу доправили в травмпункт.

Ще одна автопригода, але уже з летальними наслідками, трапилася на тій же вулиці о 18:00. Під колесами Volkswagen Caddy загинув тернополянин, 1984 року народження. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

О 23:10 аварію з потерпілими зареєстрували поліціянти й на перехресті вулиць Острозького-Замонастириського. Там водій Skoda Oktavia збив велосипедиста. Чоловіка після надання меддопомоги відпустили додому.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно із частинами 1 та 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.