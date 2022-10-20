На Тернопільщині стартує проєкт «Вихователь безпеки»

Меморандум про співпрацю з питань безпеки в освітньому середовищі підписали 20 жовтня керівник тернопільської поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, голова Великобірківської територіальної громади та освітяни. Робоча зустріч відбулася у рамках проєкту «Вихователь безпеки».

За програмою, ініційованою Нацполіцією, у навчальних закладах введуть посаду спеціального фахівця, який виявлятиме, припинятиме і не допускатиме в подальшому правопорушень в дитячому середовищі.

Фінансуватиметься така посада за кошти місцевого самоврядування. Голова Великобірківської територіальної громади Любомир Ковч розповів, що вирішив першим зробити свій вклад у покращення безпеки юних жителів громади.

Питання безпеки дітей завжди на часі, а особливо – в умовах воєнного стану. Про це наголосив очільник Нацполіції краю Олександр Богомол. Саме тому поліцейські, рятувальники, представники влади й освітяни об’єднують свої зусилля, аби діти почувалися захищеними.

На успішність проєкту сподівається і Директор Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома. Вона зазначила, що нова посада стане важливим елементом у тісній взаємодії дітей, батьків та вчителів й дозволить зробити його ефективним.