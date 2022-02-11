У поліції Тернопільщини триває набір поліцейських офіцерів громад

У рамках запровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади», у поліції регіону триває набір на посади офіцерів. Станом на 11 лютого взяти участь у конкурсі виявили бажання 63 кандидати.

Як розповідає старший інспектор управління превентивної діяльності ГУНП в області Дмитро Адамович, ініціатива передбачає новий рівень комунікації та сервісу між поліцією і громадою та дасть можливість людям відчувати впевненість і безпеку на території, де вони проживають. Наразі в області до реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» готові долучитися 24 територіальні громади. Саме до них набирають кандидатів на посади поліцейських офіцерів громад.

До обов’язків офіцерів громади входитимуть реагування на звернення громадян, протидія та запобігання вчиненню правопорушень, реагування на факти вчинення домашнього насильства, нагляд за безпекою дорожнього руху тощо. Поліцейські офіцери будуть забезпечені службовим автомобілем, робочим місцем та всім необхідним для виконання поставлених перед ними завдань.

Участь у конкурсі можуть взяти працівники поліції з належним рівнем фізичної підготовки, досвідом роботи не менше ніж півтора року, вищою освітою та водійським посвідченням.

Анкету можна заповнити на сайті Нацполіції за посиланням https://otg-officer.police.gov.ua, обравши громаду, в котрій бажаєте працювати.

Набір триватиме до 24 лютого.