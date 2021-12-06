Працівники Тернопільської митниці виявили порушення митних правил на понад 340 тисяч гривень

Тернопільська митниця повідомляє, що термін, відведений на спрощене митне оформлення та оподаткування автомобілів на “єврономерах”, передбачений законом № 1402-IX і № 1403-IX, закінчився 10 листопада.

Але учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції об’єднаних сил більш, як 90 днів з дня набрання чинності законів (тобто з 15 травня 2021 року), можуть скористатися спрощенням по 8 лютого 2022 включно.

Решті громадян, які використовують автомобілі на “єврономерах” з порушенням порядку їх ввезення, загрожують чималі штрафи.

Зокрема, за перевищення термінів ввезення транспортних засобів у режимі “транзит” ст. 470 Митного кодексу України передбачено штраф у розмірі 8500 гривень якщо термін не перевищено більш ніж на 20 днів, якщо ж цей термін перевищено то штраф збільшується за такою шкалою: перевищення 20-30 днів – 85 тисяч гривень, понад 30 днів – 170 тисяч гривень. Також, ст. 469 Митного кодексу України передбачено відповідальність за передання автомобіля, особі яка його не ввозила, карається штрафом у розмірі 34 тисячі гривень.

Працівники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці Держмитслужби України вже виявили 20 випадків передачі транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України, у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на територію України. За вказаними фактами складено протоколи про порушення митних правил за ознаками порушення митних правил, передбачених ч. 4 ст. 469 Митного кодексу України та накладено штрафи у сумі понад 340 тисяч гривень.