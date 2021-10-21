Три автопригоди зареєстрували правоохоронці Тернопільщини 20 жовтня

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у Тернополі. На проспекті Бандери сорокасемирічний водій автомобіля CHEVROLET AVEO, здійснюючи поворот ліворуч, зіткнувся з мотоциклом KAWASAKI.

В результаті удару водій мототранспорту, 1994 року народження, та його вісімнадцятирічна пасажирка, з забоями та переломами потрапили до травматологічного відділення. Отримав тілесні ушкодження і пасажир з автомобіля. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 Кримінального кодексу.

На автодорозі Тернопіль — Збараж — Ланівці перекинулася вантажівка. Аварія трапилася о 7:20 у Ланівцях. Чоловік, керуючи автомобілем MAN із причепом, завантаженим зерном сої, на повороті не впорався з керуванням і як результат – вантажівка перекинулася. Водій отримав легкі тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовився.

У Тернополі на перехресті не розминулися іномарки. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Passat не переконався в безпечному русі і, здійснюючи маневр повороту, врізався у інший транспорт марки Acura. В результаті удару Acuru відкинуло на Volkswagen Sharan в якому перебував чотирирічний хлопчик. Дитину оглядали лікарі.

По двох автопригодах триває перевірка.