Щодня у Тернополі поліцейські фіксують 5-7 повідомлень щодо сімейного насилля

Вже понад рік у Тернополі працює мобільна група з протидії домашньому насильству. Упродовж минулого місяця її працівники здійснили 173 виїзди на повідомлення про випадки насильства в родинах.

Як розповідає інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович, не усі повідомлення правдиві. У січні підтвердилася лише третина заяв про домашнє насилля. Проте працівники поліції зобов’язані реагувати та перевіряти усю інформацію, яка їм надходить.

Минулого місяця найбільше зверталися за допомогою жінки – від них надійшло 66 звернень. Скарги про знущання над ними у родині надходили також від неповнолітніх – 11.

За результатами проведених перевірок поліцейські склали 70 адмінпротоколів за статтею 173-2 КУпАП на осіб, які вчиняли домашнє насилля, а також розпочали 5 кримінальних проваджень.

Виїхавши на місце події, правоохоронці оцінюють ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення щодо винесення термінових заборонних приписів кривднику. За минулий місяць винесено 42 таких приписів. Нагадаємо, терміновим заборонним приписом можуть бути винесені наступні обмеження: заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою, заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи та зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи.

Не замовчувати, не ігнорувати факти фізичного знущання в родинах, приниження, побиття, психологічний тиск з боку агресора та звертатися за допомогою закликають краян поліцейські.