На Тернопільщині СБУ системно протидіє внутрішнім загрозам національній безпеці

Протягом 2020 року співробітники Управління СБ України в Тернопільській області отримали 51 оперативний матеріал, що слугували підставою для розслідування низки корупційних злочинів, викрили 14 посадовців-хабарників, ще 4 можновладці «погоріли» на зловживанні впливом. Про ці та інші досягнення оперативників розповів у день відзначення 29-ї річниці створення спецпідрозділу БКОЗ начальник Тернопільського Управління СБУ Юрій Борейчук.

Загалом же минулого року за матеріалами відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю оголошено 17 підозр у вчиненні корупційних злочинів, 9 зловмисників засуджено та притягнуто до відповідальності.

Зокрема, оперативники спецслужби викрили на хабарі за сприяння у видачі водійського посвідчення керівника одного з районних секторів патрульної поліції Тернопільщини. Іншого начальника сектору реагування патрульної поліції ‒ «спіймали» на отриманні неправомірної вигоди за повернення вилученого посвідчення водія.

У вересні минулого року співробітники УСБУ затримали начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області, який спільно з підлеглим, керівником відділу, вимагали у місцевого бізнесмена $37 тисяч. Натомість вони обіцяли комерсанту «пом’якшити» статтю нібито за несплату податків.

Також оперативники Управління блокувати механізм незаконного збагачення посадовців Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області, які за різні суми «винагороди» обіцяли забудовникам сприяння у безперешкодному отриманні дозвільних документів.

Під час підведення підсумків роботи відділу Юрій Борейчук подякував офіцерам за ефективну роботу та відзначив кращих, наголосивши на важливості цього напрямку правоохоронної діяльності, як однієї з основних складових забезпечення безпеки держави.

Довідка: 13.01.1992 року в структурі СБУ створено Управління «К» (боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю), до пріоритетних завдань якого належать протидія корупції, організованій злочинності, незаконним акціям транснаціональних структур у сферах економіки, «відмивання» коштів, боротьба з нелегальною міграцією, наркобізнесом, контрабандою зброї і радіоактивних матеріалів та ін.