У трьох автопригодах на Тернопільщині травмувалося шестеро людей

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 5 червня близько 20:30 на Чортківщині.

На об’їзній дорозі райцентру в кюветі опинився автомобіль Fiat Scudo. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій іномарки не обрала безпечної швидкості, не врахувала дорожньої ситуації і як результат – з’їхала в кювет. Після цього автівка перекинулася.

На момент нещастя в салоні транспортного засобу перебувало четверо пасажирів віком 19-21 рік. Їх усіх бригада швидкої допомоги з тілесними ушкодженнями госпіталізувала до лікарні.

Водій попередньо твереза, але у неї відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одна автопригода трапилася в Чорткові 6 червня. На вулиці В.Великого не розминулися автомобіль та скутер.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Scenic, повертаючи ліворуч, не переконався в безпечному маневрі, не пропустив зустрічний транспорт і зіткнувся з двоколісним транспортом марки Yamaha.

Скутериста з закритою травмою тазового суглобу та переломом великогомілкової кістки доправили в травматологічне відділення.

Ще двоє травмованих потрапили до лікарні в результаті автопригоди в Заліщиках. Сьомого червня неподалік села Нирків близько 20:00 водій автомобіля Jeep Grand Cherokee не впорався з керуванням та врізався в дерево.

В реанімаційне відділення потрапив кермувальник іномарки.

Усі автопригоди внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 ККУ.