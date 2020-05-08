У квітні поліцейські склали 137 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Минулого місяця співробітники поліції області оформили понад 4600 матеріалів в сфері безпеки дорожнього руху.

Серед найпоширеніших порушень: перевищення водіями швидкості, керуваннями транспортними засобами без документів та напідпитку, нехтування правилами паркування та недотримання правил дорожнього руху пішоходами і велосипедистами.

У квітні на дорогах Тернопільщини трапилося 113 дорожньо-транспортних пригод, з них 26 – з потерпілими. Статистика позитивна: немає загиблих.

Зафіксовано 18 аварій, які вчинили нетверезі водії. На щастя, в результаті цих ДТП постраждала лише одна особа.

Аналізуючи причини ДТП, перше місце займає – перевищення водіями швидкісного режиму. Серед іншого також: порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Впродовж квітня поліцейські виявили 137 осіб, котрі керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. На них складено адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

За це передбачена відповідальність – позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року доведеться сплатити суму вдвічі більшу.