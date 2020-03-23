На Тернопільщині зафіксований другий випадок зараження короновірусною інфекцією

Ознаки захворювання COVID-19 підтвердили у 68-річного жителя села Ковалівка Монастириського району.

Встановлено, що чоловік контактував з хворим священником з Заліщицького району. Останній приїжджав на похорон у село Швейків Монастириського району.

Правоохоронці встановлюють коло осіб, з якими ще спілкувався хворий. Поліцейські звертаються до жителів сіл Швейків, Ковалівка та навколишніх населених пунктів, якщо ви занедужали і маєте симптоми вірусної інфекції, не займайтеся самолікуванням та негайно повідомляйте лікарів.