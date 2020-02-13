Ветерану тернопільської поліції подякували за допомогу у розкритті тяжкого злочину

За сприяння та надання всебічної допомоги поліцейським у розкритті тяжкого резонансного злочину нагородили колишнього працівника органів внутрішніх справ Івана Байрака. Чоловік 33 роки віддав службі у поліції.

Він у 2009 році вийшов на пенсію, проте не припиняв ділитися своїм досвідом з колегами. Завдяки плідній співпраці з управлінням Нацполіції, вдалось оперативно розкрити шахрайство щодо зловмисника, який видурив благодійні кошти, зібрані на лікування дітей з Угринова.

Заступник начальника кримінальної поліції Степан Яцух подякував Івану Байраку за допомогу.