Намагався надати неправомірну вигоду поліцейським: жителю Трибухівської громади загрожує до 4 років позбавлення волі

Чоловік запропонував 15 000 гривень поліцейським, аби уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Під час патрулювання співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №2 м. Бучач зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль ВАЗ-2105, яким керував житель Трибухівської громади. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Це підтвердив огляд на місці зупинки за допомогою спеціального приладу.

Щоб уникнути складання адміністративного протоколу, водій запропонував поліцейським 15 000 гривень. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання — від штрафу до чотирьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Крім того, поліцейські склали на водія адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння). За це правопорушення передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.