33-річна тернополянка стала жертвою аферистів

33-річна жителька Тернополя вирішила продати фотоапарат та розмістила оголошення на популярній платформі онлайн-торгівлі. Згодом з нею зв’язалася особа, яка нібито зацікавилась покупкою.

Під виглядом оформлення покупки псевдопокупець запропонував скористатися послугою «безпечної доставки» через спеціальну форму та надіслав потерпілій покликання. Жінка перейшла за вказаним покликанням і ввела конфіденційну інформацію про свою банківську картку, зокрема реквізити, термін дії та CVV-код, –куди мали б надійти кошти за товар.

Наслідки не змусили себе довго чекати – з рахунків заявниці було списано понад 14 000 гривень. Усвідомивши, що стала жертвою аферистів, жінка звернулася до правоохоронців.

Дізнавачі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до злочину.

Поліцейські вкотре застерігають мешканців області: ніколи не повідомляйте стороннім особам дані ваших банківських карток – CVV-код, паролі з SMS-повідомлень та інші конфіденційні реквізити. Не переходьте за сумнівними покликаннями та будьте обережні під час купівлі-продажу товарів у мережі.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.