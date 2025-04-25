За минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 3 пожежі

Протягом 24 квітня рятувальники Тернопільської області ліквідували три загоряння на відкритих територіях.

Займання сталися у селах Драганівка та Миролюбівка Тернопільського району, а також у селі Іква на Кременеччині. Горіли залишки сухої рослинності та сміття. Хоч площі пожеж були незначними, оперативне втручання вогнеборців дозволило запобігти поширенню вогню на більші ділянки.

Також сапери ДСНС знешкодили небезпечні боєприпаси часів Другої світової війни, виявлені у місті Чортків і селах Слов’ятин, Годів, Медова, Лопушне та Білокриниця (Тернопільський і Кременецький райони). Серед знайдених вибухонебезпечних предметів — артилерійські снаряди калібром 76 мм, 122 мм і 152 мм, а також протитанкова міна ТМ-42.

Закликаємо громадян бути пильними! У разі виявлення підозрілих предметів — не наближайтеся до них і негайно повідомляйте за номерами 101 або 102.