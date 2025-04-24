Ціна ризику – життя: поліцейські розповіли тернопільським школярам про загрози зачепінгу

Коли екстрим перетворюється на загрозу для життя, важливо вчасно сказати «стоп». Саме з такою метою працівники ювенальної превенції та представники «Служби охорони праці» Львівської залізниці завітали до учнів Тернопільської загальноосвітньої школи №10, аби обговорити явище, що набуває популярності серед підлітків, – зачепінг.

Зачепінг – це не просто «розвага» чи виклик друзям у соціальних мережах. Це смертельно небезпечний «тренд», який часто закінчується серйозними травмами, каліцтвом або навіть трагедією. Йдеться про спроби проїзду на потягах, трамваях або інших транспортних засобах у непризначених для пасажирів місцях – на даху, зачепах чи буферах.

Школярі дізналися про реальні випадки, коли спроби вразити підписників або відчути «драйв» закінчувалися фатально. Правоохоронці наголосили: зачепінг – це не лише ризик для життя, а й порушення закону. Учасники таких «розваг» можуть бути притягнуті до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності, а батьки – до відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Під час зустрічі учні ставили запитання, ділилися своїми думками та дійшли важливого висновку: справжня сміливість – це здатність сказати «ні» небезпеці, навіть якщо вона маскується під модний виклик.

Працівники поліції й надалі проводитимуть профілактичні заняття у навчальних закладах області, адже саме роз’яснення та відверта розмова – найкращий спосіб запобігти трагедії.