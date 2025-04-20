У Тернополі запрацював Центр життєстійкості

На базі благодійного фонду «Карітас Тернопіль» урочисто відкрили Центр життєстійкості.

Це – безбар’єрний простір, де жителі Тернопільської громади, незалежно від віку, статусу чи гендеру, можуть безоплатно отримати соціальні послуги та психологічну допомогу. Проєкт реалізовується Міністерством соціальної політики у межах програми ментального здоров’я «Ти як?» першої леді України Олени Зеленської.

Участь у відкритті центру взяв секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак.

«На жаль, живемо в часи війни, і дуже багато людей потребують психологічної підтримки. Вірю в те, що цей проєкт, який спільно реалізується міською радою і «Карітасом», буде успішно втілений в життя. Дякую кожному працівнику благодійного фонду за ту роботу, яку ви робите для мешканців нашої громади», – відзначив Ігор Гірчак.

У центрі працюватимуть вісім фахівців – соціальні працівники і психологи (дитячий і дорослий). Спеціалісти надаватимуть індивідуальні та групові психологічні консультації та соціальну допомогу людям, які її потребують.

Звернутися до центру може кожен, кому потрібна підтримка. Графік роботи: понеділок-п’ятниця від 09.00 до 18.00. Адреса центру: м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1.