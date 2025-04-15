Чоловіка, якого оголосили в розшук, знайшли мертвим: поліцейські Зборівщини відкрили кримінальне провадження

Про зникнення 23-річного знайомого на спецлінію поліції 11 квітня повідомила жителька села Озерна. Жінка розповіла, що востаннє бачила товариша ще 5 квітня, а після цього він на зв’язок не виходив і ніде не з’являвся.

Працівники Зборівського відділення поліції почали опитувати сусідів та оглядати закинуті приміщення.

Знайшли бездиханне тіло чоловіка на території недобудованого гаража в одному із сіл Озернянської громади, а саме в підвалі на глибині двох метрів, заповненому водою. Слідів насильницької смерті на тілі загиблого експерт не виявив. Він припускає, що в темноті потерпілий не бачив, куди йшов, то провалився. Судово-медична експертиза показала, що причина смерті – утоплення.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.