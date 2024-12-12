Поліцейські вибухотехніки Тернопільщини вдосконалювали методи проведення мінно-піротехнічних робіт в Польщі

Упродовж тижня співробітники поліції із вибухотехнічних підрозділів Тернопільської, Волинської та Дніпропетровської областей відпрацьовували сучасні методи проведення мінно-піротехнічних робіт. Навчання організували представники Воєводської комендатури поліції в Любліні.

Тернопільщину представляло четверо спеціалістів-вибухотехніків обласного управління поліції, які від початку повномасштабного вторгнення знешкоджують та розміновують деокуповані території України.

За словами старшого інспектора відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Володимира Машталера, навчання проводили офіцери незалежного контртерористичного підрозділу поліції в Любліні, які неодноразово на практиці застосовували свої знання у сфері мінно-піротехнічної діяльності. Усі заняття відбувалися на полігоні в умовах, максимально наближених до реальних.

Основну увагу під час навчань польські фахівці приділяли практиці: вибухотехнікам показували, як і що робити, використовуючи мінімальний набір наявних інструментів.

Учасники тренінгу відпрацьовували правила та умови безпеки під час здійснення гірничо-піротехнічних заходів, освоювали сучасні методики мінування та піротехнічної діяльності, етапи гірничо-піротехнічної роботи, способи знешкодження вибухових пристроїв і матеріалів. Навчали польські колеги, як правильно працювати на місцях вибухів, як не втратити докази й документувати протиправне.