У поліції Тернопільщини відзначили слідчих з нагоди Дня служби

1 липня в Україні відзначають День слідчого. Вони щодня стоять на захисті закону та справедливості. Їхня кропітка робота вимагає аналітичного мислення, уважності до деталей і високого рівня відповідальності, адже від її результатів часто залежать долі людей.

Нині слідчі поліції Тернопільщини виконують не лише звичні службові обов’язки за місцем дислокації, а й захищають Україну від ворога. Багато з них приєдналися до лав стрілецького батальйону та беруть активну участь у бойових діях.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик від імені керівника поліції області Сергія Зюбаненка подякував слідчим за сумлінну службу та вручив відомчі відзнаки та спеціальні звання.

Подяки від першого заступника Голови Нацполіції – начальника Головного слідчого управління, генерала поліції третього рангу Максима Цуцкірідзе отримали двоє батьків слідчих за виховання синів і дочок, які сумлінно служать та захищають нашу державу.

Також слідчих заохочено грамотами, подяками та цінними подарунками від обласної військової адміністрації, обласної та міської рад.