Працівники поліції попереджають: один клік на фішингове покликання – і ви без грошей

Кіберполіцейські Тернопільщини закликають громадян бути обачними в соціальних мережах і месенджерах. Останнім часом зловмисники дедалі частіше використовують фішингові покликання, щоб викрасти особисті дані та гроші людей.
Про один із таких випадків правоохоронцям повідомив студент одного із місцевих вишів Остап Мардиналко. У груповому чаті він помітив повідомлення з проханням проголосувати за учасницю конкурсу, нібито племінницю авторки допису, перейшовши за покликанням.
«Я одразу звернув увагу, що покликання виглядає підозріло, – розповідає юнак. – Застеріг інших учасників чату, щоб не переходили за ним, і звернувся до кіберполіції. Зрозумів, що це може бути шахрайство».
Фахівці швидко перевірили інформацію й з’ясували: URL веде на фішинговий сайт – підроблену інтернет-сторінку, яка зовні дуже схожа на реальну платформу, однак призначена для викрадення особистих та фінансових даних користувачів.
«Фішинг – один із найпоширеніших видів онлайн-шахрайства, – пояснює оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Дмитро Белазор. – Шахраї маскують свої сайти під відомі сервіси, аби виманити логіни, паролі, дані банківських карток і привласнити гроші жертв».
Як не потрапити у пастку шахраїв:
• Уважно перевіряйте покликання: підроблені адреси часто містять зайві символи, помилки або виглядають незвично;
• не довіряйте незнайомцям і навіть «знайомим», якщо покликання виглядає сумнівно;
• не ведіться на привабливі пропозиції або прохання, які змушують квапливо діяти;
• не вводьте свої особисті та банківські дані на незнайомих сайтах;
Якщо ви все ж таки стали жертвою онлайн-шахрайства – не зволікайте:
• Зберіть усі докази: скриншоти, дані банківських транзакцій, покликання;
• зверніться до поліції за номером 102 або через електронне звернення на офіційному сайті кіберполіції.
Пам’ятайте: ваша уважність – найкращий захист від інтернет-шахраїв. Один необережний клік може коштувати вам усіх заощаджень.