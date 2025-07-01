Працівники поліції попереджають: один клік на фішингове покликання – і ви без грошей

Кіберполіцейські Тернопільщини закликають громадян бути обачними в соціальних мережах і месенджерах. Останнім часом зловмисники дедалі частіше використовують фішингові покликання, щоб викрасти особисті дані та гроші людей.

Про один із таких випадків правоохоронцям повідомив студент одного із місцевих вишів Остап Мардиналко. У груповому чаті він помітив повідомлення з проханням проголосувати за учасницю конкурсу, нібито племінницю авторки допису, перейшовши за покликанням.

«Я одразу звернув увагу, що покликання виглядає підозріло, – розповідає юнак. – Застеріг інших учасників чату, щоб не переходили за ним, і звернувся до кіберполіції. Зрозумів, що це може бути шахрайство».

Фахівці швидко перевірили інформацію й з’ясували: URL веде на фішинговий сайт – підроблену інтернет-сторінку, яка зовні дуже схожа на реальну платформу, однак призначена для викрадення особистих та фінансових даних користувачів.

«Фішинг – один із найпоширеніших видів онлайн-шахрайства, – пояснює оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Дмитро Белазор. – Шахраї маскують свої сайти під відомі сервіси, аби виманити логіни, паролі, дані банківських карток і привласнити гроші жертв».

Як не потрапити у пастку шахраїв:

• Уважно перевіряйте покликання: підроблені адреси часто містять зайві символи, помилки або виглядають незвично;

• не довіряйте незнайомцям і навіть «знайомим», якщо покликання виглядає сумнівно;

• не ведіться на привабливі пропозиції або прохання, які змушують квапливо діяти;

• не вводьте свої особисті та банківські дані на незнайомих сайтах;

Якщо ви все ж таки стали жертвою онлайн-шахрайства – не зволікайте:

• Зберіть усі докази: скриншоти, дані банківських транзакцій, покликання;

• зверніться до поліції за номером 102 або через електронне звернення на офіційному сайті кіберполіції.

Пам’ятайте: ваша уважність – найкращий захист від інтернет-шахраїв. Один необережний клік може коштувати вам усіх заощаджень.