12 липня відбудуться велоперегони «Круті віражі» для дітей віком 10 -16 років

12 липня у Парку Національного відродження відбудуться щорічні змагання з велосипедного спорту «Круті віражі» для дітей та підлітків віком від 10 до 16 років. Ця подія – чудовий шанс для молодих спортсменів продемонструвати свою спритність, швидкість та волю до перемоги.

Реєстрація учасників стартує о 15:00 год, старт – о 16:00 год.

Учасники змагатимуться на різних дистанціях відповідно до вікових категорій:

10 – 11 та 12 – 13 років – 500 м,

14 -15 років – 1000 м,

16 років – 1500 м.

Кожен учасник отримає пам’ятну медаль і подарунок від партнерів заходу.

Участь у велоперегонах безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Реєстрація за посиланням або qr-кодом на афіші.

До участі допускаються лише учасники у захисних шоломах. Електровелосипеди та велосипеди з педалями-фіксаторами не дозволяються.

Організатори заходу: управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.