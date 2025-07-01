На Тернопільщині жінці повідомили про підозру через смерть трьох дітей після отруєння грибами

39-річній жительці міста Копичинці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наприкінці жовтня минулого року надзвичайна подія сталася у багатодітній родині з міста Копичинці. Тоді до медичних закладів потрапили восьмеро неповнолітніх віком від 17 до одного року та один дорослий. Лікарі встановили діагноз – отруєння грибами.

Важкий перебіг отруєння призвів до смерті трьох дітей та дорослого. Як з’ясувалося, одним з факторів стало те, що мати тривалий час не зверталася за медичною допомогою і займалася самолікуванням дітей.

У ході досудового розслідування слідчі Чортківського районного управління поліції зібрали достатньо доказів для оголошення 39-річній жительці Копичинців підозри одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – злісне невиконання батьками встановлених законом обов`язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст.166) та завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство та хворобу (ч 3 ст. 135).

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадження здійснює Чортківська окружна прокуратура.