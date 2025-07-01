Гастролерові з Франківщини тернопільські слідчі оголосили підозру за вчинення крадіжки

Зловмисник викрав у тернополянки гаманець з 70-ма тисячами гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Жінка розповіла про те, що невідома особа в громадському транспорті витягнула з її сумочки гаманець. Сума збитків – 70 тисяч гривень.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель Івано-Франківська. Зловмисник неодноразово відбував покарання за кишенькові крадіжки. Звільнився навесні минулого року, та вже встиг накрирміналити чи не в кожній області західного регіону.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції оголосили фігурантові підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На вирок суду зловмисник чекатиме під вартою.